FETÖ Davalarında 11 Mahkumiyet

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, İnönü Üniversitesi içinde temeli atılan caminin tamamlanması için herkesin gönülden destek vermesi gerektiğini ifade ederek, “Temin edilecek kaynaklara bağlı olarak camimizin...