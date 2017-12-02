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Malatya Haber -

FETÖ Davalarında 11 Mahkumiyet

FETÖ Davalarında 11 Mahkumiyet
  • 02.12.2017
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  • FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan eski binbaşı, polis, adliye katibi ve öğretmen olan toplam 11 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarında aralarında 1 binbaşı, 7 eski emniyet mensubu, 1 katip ve 2 öğretmen bulunan toplam 11 sanığa “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarının karar duruşmalarında; örgütün kriptolu iletişim programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu da tespit edilen ve 10’u tutuklu, 1 ise tutuksuz yargılanan sanıklarından yargılanması tamamlandı.

Mahkeme heyeti; eski binbaşı Metin E.’ye, eski emniyet müdürü Zafer T.’ye,  komiser Ali A.’ya, eski polis memurları Ahmet B., Ramazan E., Yusuf S., Mehmet Akif A. ve Mesut I.’ya, eski adliye katibi Derya S.’ye, eski öğretmen Sezer K.’ye “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6’şar yıl 3’er ay, eski öğretmen Mustafa Ö.’ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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