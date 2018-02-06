FETÖ Davalarında 11 Sanığa Ceza, 12 Sanığa Beraat

Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 11 sanığa hapis cezası verilirken, 12 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Malatya 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemelerindeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında tutuklu yargılanan 3 sanığa 7’şer yıl 6’er ay, 4 sanığa 6’şar yıl 3’er ay hapis cezaları verildi. Sanıklardan 5’i hüküm ile birlikte tahliye edilirken, 2 sanık hakkında ise tutukluluk halinin devamına karar kılındı. Mahkeme Heyetleri etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve tutuksuz yargılanan 2 sanığa 2’şer yıl 1’er ay, 2 sanığa ise 1’er yıl 6’şar ay 20’şer gün hapis cezaları vererek, cezalarında indirim yaptı.

3 SANIĞA 7’ŞER YIL 6’AR AY HAPİS

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında, “Silahlı Terör Örgütüne üye olma” suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmenler Ömür Zehra Y. ve Abdulhakim Ş. ile eski polis memuru Hüseyin S.’ye 7’şer yıl 6’er ay, tutuklu yargılanan eski polis memuru Kadir Ç., eski öğretmen Serkan G. ve Maliye’nin eski memuru Mustafa K.’ya 6’şar yıl 3’er ay, tutuksuz yargılanan TCDD’nin eski memuru Kadir M.’ye 2 yıl 1 ay hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti 7’şer yıl 6’ar ay hapis cezası verdiği 2 sanığın tutukluluk halinin devamına, eski polis memuru Hüseyin S.’nin ise tahliyesine, tutuklu yargılanırken 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası alan 3 sanığın ise tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık Durdane Y. ve Hüseyin O. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

İTİRAF EDEN AZ CEZA ALDI

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Perihan K.’ya 1 yıl 6 ay 20 gün, Soner İbrahim K.’ya 1 yıl 6 ay 22 gün, Cebrail Ö.’ye 2 yıl 1 ay hapis cezaları verdi. Mahkeme Heyeti, tutuklu sanık eski öğretmen Bayram K.’ya ise “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tahliye etti.

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanıklar Abdurrahman C., Şeriban C., Seyhan D., Hacı U., Zeki K., Mehmet K., Emre D., Barış K., Mehmet U. delil yetersizliğinden, Oğuzhan B. ve Mustafa B. haklarında ise “mor beyin” mağduru oldukları gerekçesiyle hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com