FETÖ Davalarında 15 Sanık Hakkında Daha Karar Çıktı
- 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri, aralarında Prof., Doç., Araştırma Görevlisi, Eczacı ile eski Öğretmen, Polis, Vergi Uzmanı, Gelir Uzmanı, Büyükşehir Belediyesi ve TÜİK çalışanlarının da bulunduğu 15 sanıktan 8’i hakkında mahkumiyet, 7’si hakkında ise beraat kararı verdi.
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik davaların karar duruşmalarında 8 sanık hakkında 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken, 7 sanık beraat etti.
1.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE 3 SANIĞA CEZA..
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan eski polis memuru Muhammed Mustafa S., eski vergi uzmanı Ahmet Y. ve işçi Mustafa K. hakkında 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Mahkeme Heyeti, tutuklu yargılanan Mustafa K.’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
2.AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NDE 5 SANIĞA CEZA, 7 SANIĞA BERAAT..
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında da “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak”la suçlanan eski öğretmen Emine Ö. hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, işçi Bilal Ü.’ya 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, “Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan yargılanan eski gelir uzmanı Kadir Ş., eski öğretmen Hilal F. ve İnönü Üniversitesi eski araştırma görevlisi Şenol A.’ya ise 2’şer yıl 1’er ay hapis cezası verdi.
2.Ağır Ceza Mahkemesi, diğer FETÖ/PDY davalarında ise İnönü Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet E., İnönü Üniversitesi eski öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa E., TÜİK eski personeli Amber K., Büyükşehir eski personeli Erdal K., eski öğretmenler Halis B. ve Alaaddin B. ile Eczacı Recep Yusuf Ş.’nin delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com