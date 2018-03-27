FETÖ Davalarında 3 Ceza, 8 Beraat

Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında 3 sanığa hapis cezaları verilirken, biri öğretim üyesi 8 sanık ise beraat etti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan SGK personeli tutuklu sanık Hüdai S. ile tutuksuz yargılanan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli Fatma K.’ye 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verirken, hüküm ile birlikte sanık Hüdai S.’nin tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Mahkeme Heyeti, bir başka davada tutuklu sanık Ahmet B.’ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile birlikte tahliyesine karar verdi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki diğer davalarda tutuksuz yargılanan sanıklar İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinem G., Emniyet Amiri Kadir Y., Komiser Ertan F. ve sanık Salih D.’nin de beraatlarına hükmedildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi de, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davaarında yargılanan sanıklar Meral D., Emine T., Mehmet A. ve Enver K. hakkında beraat kararı verdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi