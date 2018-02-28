FETÖ Davalarında 5 Hapis Cezası

Malatya’da görülmekte olan FETÖ/PDY davalarında 2’si doktor 5 sanığa çeşitli hapis cezaları verilirken, 6 sanık beraat etti.

DOKTORA 7.5 YIL HAPİS..

Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan doktor, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuksuz yargılanan eski doktor Hasan Selim S. ile avukatı katıldı.

Telefonda örgütün şifreli haberleşme uygulamaları “ByLock” ve “Eagle” tespit edilen sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ByLock ve Eagle kullanıcısı olması, örgütle iltisaklı dernek üyeliğinin bulunması ve kuvvetli delil durumunun dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık, aleyhindeki raporları kabul etmediğini belirtti. Örgüt üyesi olmadığını iddia eden sanık, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

‘PİŞMAN’ KADIN DOKTORA 1.5 YIL..

Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan doktor Zeynep Y. ile avukatı hazır bulundu. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen ve öğrencilik döneminde örgüte ait evde kalan sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattığını, tanıdığı kişileri de teşhis ettiğini kaydetti. Mahkeme heyeti, sanık Zeynep Y.’ye etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği bilgiler dolayısıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

ESKİ POLİSE 6 YIL 3 AY HAPİS..

Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan meslekten ihraç edilen polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklu yargılanan eski polis memuru Aydın S. ile avukatı katıldı. Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen Aydın S., hakkındaki suçlamaları reddetti. Son sözü sorulan sanık, örgüt üyesi olmadığını savundu. ByLock kullanmadığını iddia eden sanık, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığı, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.

ESKİ ÖĞRETMENLERE HAPİS..

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarında tutuklu yargılanan eski öğretmen Yılmaz D.’ye “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilirken, hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir başka FETÖ/PDY davasında ise tutuksuz yargılanan eski öğretmen Mesut M.’ye “örgüte yardım etmek” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası kararı çıktı.

BERAAT KARARLARI..

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davalarında tutuksuz sanıklar İsmail Ç. ve Betül Y., 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Rahmi A., Mehmet Nuri Ş., Ali İhsan T. ve Kadriye K. ise beraat ettiler.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- AA