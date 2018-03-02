FETÖ Davalarında 5 Mahkumiyet, 4 Beraat

Malatya Adliyesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ‘nün 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarından bazılarında daha karar çıktı. 5 sanığa hapis cezası verilirken, bu cezalardan 3’ü ertelendi. 4 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Osman K. hakkında karar verildi. Her iki telefonunda da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock bulunan ve programa 944 kez erişim sağladığı belirlenen sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti. Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya’daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını, bu nedenle etkin pişmanlıktan da yararlanmak istemediğini belirterek, tahliyesini istedi. Mahkeme, sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Mehmet Numan B.’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken tahliyesi kararlaştırıldı.

2. Ağır Mahkemesi diğer FETÖ/PDY davalarında; Etkin Pişmanlık Hükümlerinden yararlanan üniversite öğrenci Erkan A.’ya verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırırken, örgüte ait kolej ile eğitim kurumlarında görev yapan, ByLock ve Eagle programlarını kullandığı belirlenen ancak itiraflarda bulunduğu için etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski öğretmen Mustafa S.’ye verdiği 2 yıl 6 aylık cezayı erteledi.

FETÖ/PDY’den suçlanan, kapatılan Bank Asya’ya para yatırdığı iddia edilen ve örgütle bağlantılı dernek üyeliği bulunduğu belirtilen tutuksuz sanık Dr. Emin M. ise, aleyhindeki raporları kabul etmedi. Duruşma savcısı, sanığın, Bank Asya hesap hareketliliği, dernek üyeliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçunun örgüte yardım kapsamında kaldığını belirterek sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi ve bu cezanın infazının ertelenmesini kararlaştırdı.

Aynı mahkeme, FETÖ/PDY’den tutuksuz yargılanan Sağlık Memuru Ümit B., eski öğretmen Mehmet Vural D., eski polis memurları Hüseyin Y. ve İsmail B. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

MALATYA’DAN KATILDI..

Öte yandan, AA’nın haberine göre Erzurum’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan eski Yüksekova Cumhuriyet Savcısı M.K. ile eşi eski Yüksekova Hakimi F.M.K., “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.K.’ın avukatı İmdat Berksoy katıldı. Tutuksuz sanık F.M.K. ile avukatı Özer Özyalçın ise duruşmaya Malatya Sulh Ceza Hakimliğinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Tutuklu yargılanan sanık M. K. ise cezaevinden SEGBİS üzerinden bağlantı kurulamadığı için duruşmaya katılamadı.

Avukat Berksoy, savunmasında, müvekkilinin kullandığı telefonun tek antenli olduğunu belirterek, “Kayıtlara göre müvekkilimin telefonla konuşurken aynı anda programa girdiği tespit edildiği söyleniyor. Bu konuda ve programla ilgili hazırlanan belgelerde çelişki mevcuttur. Ayrıca müvekkilim hakkında, ByLock iddiasını bile bile savcıyla görüşmeye gitmiş ve tutuklanmıştır. Tahliyesini ve beraatini talep ediyorum.” dedi.

Avukat Özyalçın ise müvekkili hakkında örgüte üye olmak suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulunan sanıkların ifadelerinin olduğunu ileri sürerek beraatini talep etti. Sanık F.M.K., son sözü olarak, “Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi bir suç örgütüne üye değilim. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.K. ve F.M.K.’yi “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırdı. Heyet ayrıca sanık Mehmet K.’nin, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık M. K.’nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu yer alıyordu. Sanıklar hakkında beyanda bulunan tanık E.Ö.Y’nin sanıkların cemaat evliliği yaptığını bildiğini belirttiği aktarılan açıklamada, sanıkların FETÖ/PDY’nin yargı yapılanması içinde örgüt üyesi olarak yer aldıkları ve üyeliklerini organik bir şekilde devam ettirdikleri aktarılıyordu. İddianamede, sanıkların “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Malatya, Erzurum AA