FETÖ Davalarında 6 Sanığa Ceza, 5’ine Beraat

FETÖ/PDY davalarında 6 eski öğretmen mahkum olurken, İl Müdürü, Doçent, Doktor, Okutman ile hemşire olan 5 sanık ise beraat etti.

Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında görevlerinden ihraç edilen 4’ü tutuklu yargılanan 6 eski öğretmene “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 2 yıl 7 ay ile 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verilirken, 1’i il müdürü, biri doçent, biri okutman, biri doktor, biri de hemşire olmak üzere 5 sanık ise beraat etti.

6 ESKİ ÖĞRETMENE CEZA

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının kurur duruşmalarında “Silahlı terör örgüne üye olmak” suçundan ve aynı zamanda örgütün mahrem yapılanmasında yer alan ve tutuklu yargılanan eski öğretmenler Tacettin Ö. ve Nevzat E. hakkında 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanık Nevzat E.’nin tahliyesine karar verdi.

Mahkeme Heyeti “Silahlı Terör Örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Nurdan Y.’ye 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamını kararlaştırırken, tutuklu yargılanan eski öğretmen Hüseyin K.’ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, hüküm ile birlikte tahliye etti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davalarda ise mahkeme heyeti, örgüt üyeliği suçlamasıyla, tutuksuz yargılanan eski öğretmen Emine A.’ya 6 yıl 3 ay, “Örgüte Yardım Etmek” suçundan ise eski öğretmen Mehmet Turgut B.’ye ise 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi.

5 SANIĞA BERAAT

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki diğer FETÖ/PDY davalarında ise hemşire Canan A., İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Soner D., İnönü Üniversitesi’nde okutman Buket T., Dr.Ahmet C. ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com