FETÖ Davalarında 7 Mahkumiyet

15 Temmuz gecesi sela okumayan imam mahkum edilirken, FETÖ üyeliğiyle suçlanan Doçent ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 4 eski öğretmen, 2 eski polis ve 1 eski imam olmak üzere tutuklu yargılanan 7 sanığa 10 yıl 8 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi. 3 sanık ise beraat etti.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında tutuklu yargılanan eski öğretmen Abuzer Ç.’ye “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezası verilirken, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme Heyeti, tutuklu yargılanan eski öğretmenler Hasan O. ve Mustafa T.’ye “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verilirken, eski polis memuru Zeki E.’ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme Heyeti Hasan O. ve Zeki E. hakkında hüküm ile birlikte tahliye kararı verirken, Mustafa T.’nin ise tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Ali İhsan S.’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, tutukluluk halinin devamına karar kılındı.

“Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski imam Mehmet Z.’ye ve eski polis memuru Sefa B.’ye de 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Her iki sanık da tahliye edildi.

Önceki duruşmada evindeki aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait olduğu belirtilen çok sayıda CD ve kaset bulunan, ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sela okumadığı iddia edilen sanık imam, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme Heyeti, İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat A. ve polis memuru Engin S. hakkında delil yetersizliği, astsubay Haluk S. hakkında ise “Mor Beyin” mağduru oldukları gerekçesiyle beraat ettiler.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com