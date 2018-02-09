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Malatya Haber -

FETÖ Davalarında 8 Ceza, 5 Beraat Kararı Çıktı

FETÖ Davalarında 8 Ceza, 5 Beraat Kararı Çıktı
  • 09.02.2018
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Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında aralarında eski emniyet müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu 8 sanığa ceza,  5 sanığa ise beraat kararı çıktı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan tutuklu yargılanan eski Emniyet Müdürü İsmet A.’ya, eski öğretmenler Ahmet A., Mehmet K.’ya, Veysel B. ve Kazım A. ile sanık Feridun D.’ye 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti hükümler ile birlikte sanıklardan Kazım A. ve Mehmet K. hakkında tahliye verirken, diğer 4 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar kıldı.

Mahkeme heyeti, öğretmen Seher S. ve Üsteğmen Okan D. hakkında delil yetersizliğinden, emekli Abuzer G. hakkında ise “Mor Beyin” mağduru olduğu gerekçesiyle beraat kararları verdi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan tutuksuz yargılanan ve etkin pişmanlık hükümleri uygulamasından yararlanan eski öğretmen Mehmet Y.’ye 2 yıl 6 ay, sanık Ahmet Y.’ye de 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Eski imam Osman D., eski polis memuru Dilaver Ş. hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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