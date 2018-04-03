FETÖ Davalarında Ceza Kararları

FETÖ davalarından 7’si daha sonuçlandı. 1 doktor, 5 eski öğretmen ve 1 eski polis hapis cezalarına çarptırıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında, mahkemeler 5’i eski öğretmen olmak üzere 7 sanık hakkında hapis cezası verdi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan yargılanan eski öğretmen Gülsüm A.’ya 7 yıl 6 ay hapis verilirken, eski öğretmen olan eşi Muhammed A.’ya ise itirafları nedeniyle etkin pişmanlık hükümleri uygulamasından dolayı 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek, cezası ertelendi.

Mahkeme Heyeti, diğer davalarda “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan eski öğretmen Mustafa Ö., eski doktor Çağlar D. ve eski polis memuru İmdat Ü.’ya 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Hüküm ile birlikte tutuklu yargılanan eski öğretmen Mustafa Ö. tahliye edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında ise, eski öğretmen olan Kemal Ş.’ye “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 8 yıl 1 ay hapis, yine eski öğretmen olan Osman B.’ye ise 3 yıl 7 ay hapis cezası verildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com