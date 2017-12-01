FETÖ Davalarında Ceza Yağdı

Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarının karar duruşmalarında 1’i doktor, 5’i öğretmen, 2’si polis, 1’i itirafçı olmak üzere toplam 9 sanığa 1 yıl 4 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Malatya 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemelerinde verilen kararlarda; tutuklu yargılanan mahrem imam olmakla suçlanan eski öğretmene “Silahlı terör örgütü yöneticisi” olmak suçundan 10 yıl, “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 2 öğretmene 7’şer yıl 6’şar ay, 2 öğretmene 6’şar yıl 3’er ay, 1 eski emniyet müdürüne 8 yıl 9 ay, 1 eski polis memuruna 6 yıl 3 ay, 1 doktora 6 yıl 3 ay hapis cezaları verilirken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan tutuksuz yargılanan 1 sanığa ise 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilerek, cezası ertelendi.

-1.ve 2. ACM’de

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmalarında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklu yargılanan ve örgütün kriptolu iletişim programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespiti yapılan eski öğretmenler Zülküf A. ve Şenol T.’ye 7’şer yıl 6’şar ay, doktor Erol D.’ye 6 yıl 3 ay, eski polis memuru Abdullah Ö.’ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, hükümler ile birlikte eski polis memuru Abdullah Ö.’yü tahliye ederken, diğer 3 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Etkin pişmanlık hükümlerinden” yararlanarak itirafçı olan sanık K.E.’ye 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verilirken, bu ceza hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kapsamında ertelendi.

Mahkeme heyeti eski öğretmenler Murat G. ve Tahsin I.’ya “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, hükümler ile birlikte her iki öğretmenin de tahliyesine karar verdi.

-Öğretmene ‘mahrem imamlıktan’ 10 yıl

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, eski emniyet müdürü Muammer G.’ye “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, eski öğretmen olan ve örgütün mahrem yapılanmasında ‘mahrem imam’ olmakla suçlanan eski öğretmen Levent Ş.’ye ise 10 yıl hapis cezası vererek, hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com