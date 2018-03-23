FETÖ Davalarında Yeni Kararlar
Malatya’daki FETÖ/PDY SilahlıTerör Örgütü davalarının karar duruşmalarında eski öğretmen olan 3 sanığa hapis cezaları verildi. 2 sanık beraat ederken, bir sanığın ise cezası ertelendi.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDYSilahlıTerör Örgütü davalarının karar duruşmalarında tutuklu yargılanan İnan K. ve Yasin G. adlı 2 eski öğretmen hakkında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası verilirken, tutukluluk hallerinin devamına karar kılındı.
Mahkeme heyeti tutuklu yargılanan İnci Y. adlı eski öğretmene ise “Örgüte yardım etmek” suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası vererek tahliye etti.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında ise, Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulamasından yararlanan Habip Ş. adlı eski jandarma astsubayı hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında cezayı erteledi.
Mahkeme heyeti adliye personeli Ömer Y. ile eski jandarma astsubayı Bünyamin K. hakkında ise beraat karar ı verdi.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com