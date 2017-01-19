FETÖ Davasında 1 Sanığa Tahliye

FETÖ’den tutuklu yargılanan TUSKON’cu sanık, Malatya’daki bir televizyonun yöneticisi olduğunu, FETÖ yapısına sadece işadamı kimliği ile dahil olduğunu söyledi ve daha sonra tahliye edildi..

Malatya’da “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” ile “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlamalarıyla yargılanan işadamı ilk duruşmada tahliye oldu. Mahkeme tahliyeye gerekçe olarak “delillerin toplanmış olduğunu” gösterdi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından FETÖ/PDY’nin finans ayağına yönelik 3 Ekim 2016 tarihli 13 işadamını kapsayan operasyonunda önce serbest bırakılan, ardından ise TUSKON’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiği iddia edilen toplantısına katıldığı gerekçesiyle yeniden gözaltına alınıp 5 Ekim’de tutuklanan Kerem G. adlı işadamının yargılandığı dosyanın ilk duruşması Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

İşadamı Kerem G., ifadesinin Malatya’da yayın yapan bir televizyonun kurucuları arasında olduğunu ve bu yayın kuruluşu şirketinin de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğunu belirterek, kendisinin İslami bir duyarlılığa sahip olduğunu, FETÖ yapısına sadece işadamı kimliği nedeniyle dahil olduğunu iddia etti. Kerem G., MAKİAD’ın yurdışı gezilerine katıldığını da ifade etti.

MAKİAD Yönetimine çevresinin etkisiyle girdiğini, ancak 17-25 Aralık 2013 olayından sonra bu yapıdan ayrıldığını, Mart 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “tehdit edildiği” TUSKON genel kurul toplantısına o dönem yine MAKİAD yönetiminde bulunan isimlerle birlikte katıldığını, ancak kendisinin TUSKON Genel Başkanı Rızanur Meral’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit ifadelerini içeren konuşması esnasında sigara içmek için salon dışında olduğunu iddia etti.

İfadesinde halen Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ve FETÖ il Mütevelli Heyet yapılanmasının yargılandığı dosyada sanık olarak yargılanan işadamı ve MAKİAD eski başkanı Muzaffer E.’nin Organize Sanayi Bölgesi İşadamları Derneği Başkanı iken dernek toplantılarına FETÖ yapısından bir imamı getirerek sohbetler düzenlediğini de ileri süren Kerem G., bu nedenle toplantılara daha sonra katılmadığını da iddia etti.

“DARBEDEN 1 GÜN ÖNCE TEHDİT EDİLDİM” İDDİASI

Duruşmada ilginç bir iddiada da bulunan Kerem G., yine FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya Mütevelli heyet ana davasında yargılanan, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde tahliye edilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeniden tutuklanan MAKİAD eski başkanlarından olan işadamı Muzaffer E. ‘nin tehdit içeren sözlerine maruz kaldığını iddia etti. İşadamı kerem G., Muzaffer E.’nin 15 Temmuz darbe girişiminden 1 gün önce 14 Temmuz günü kendisini “çok konuşuyorsun” şeklinde uyararak “tehditte” bulunduğunu ileri sürdü.

Kerem G., FETÖ yapısından ayrıldığı gerekçesiyle bu yapının Vergi Dairesi üzerinden kendisine 200 bin TL tutarında ceza kestirdiğini de iddia etti.

Duruşmada dinlenen tanıklar ise Kerem G.’nin MAKİAD yönetiminde görev aldığını, ancak 17-25 olayı sonrasında bu yapının içerisinde yer almadığını iddia ettiler.

Duruşma savcısı, bilirkişi raporlarının aldırılmasını ve Kerem G.’nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, “delillerin toplanmış olduğu” gerekçesiyle ilk duruşmada Kerem G. hakkında yurtdışı yasağı ile birlikte adlı kontrol şartlarının uygulanması kapsamında tahliyesine karar verdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com