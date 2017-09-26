FETÖ Davasında Tıp Prof.’una 7.5 Yıl Hapis

FETÖ/PDY davasında 2’si İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevliyken ihraç edilen hocalar olmak üzere 6 sanığa daha hapis cezası çıktı

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve biri profesör olan İnönü Üniversitesi eski öğretim üyesi ile görevlisinin de aralarında bulunduğu 5 sanığa hapis cezası verilirken, itirafçı olan 1 sanığa verilen ceza ise ertelendi.

-Tıp Profesörüne 7 yıl 6 ay hapis..

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ Silahlı terör örgütü dosyalarından 6 sanığın daha yargılaması tamamlandı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde çıkan kararlara göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi iken görevden ihraç edilen Prof.Dr. Ahmet K.’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, yine İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde araştırma görevlisi iken ihraç edilen Dr. Fatih Y.’ın yanı sıra Emrah Y., Mesut C. ve İsmail A. 6’şar yıl 3’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, hüküm ile birlikte sanıkların cezaevinde bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye verdi.

Mahkeme, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan O.H.’ye 1 yıl 6 ay hapis cezası vererek, ceza kararını erteledi.

-Heyet değişti, kararlar hızlandı

Bu arada, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde HSK’nın son kararnamesiyle mahkeme başkan ve heyetinin değişmesi ile birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin dava dosyalarında kararlar çıkmaya başladı. Yeni heyetin göreve başlamasıyla birlikte son 15 günde yaklaşık 20 dosyada karar çıktı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com