FETÖ ‘Evinizi, Arabanızı, Altınınızı Satın’ Talimatı Vermiş

Malatya’da, Darbe Girişimi’nden önce Ocak- Şubat ve Mart 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunaa Muhalefet” suçlarından haklarında dava açılan 13’ü tutuklu, 33 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Zekai I., Kaan Emre Ö., Yücel Y., Turgut A., Turan C., Halil K., Mehmet Alper D., Suat S., Muzaffer E., Haşim O., Gökhan G., Osman Ç., İmdat Ö. ile başka suçtan da tutuklu bulunan Bayram E. ve Nurettin K. ile tutuksuz sanık Ömer Fatin N. hazır bulundu.

Duruşmada FETÖ kapsamında başka dosyadan Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Malatya Barosuna kayıtlı serbest avukat Arif B., tanık olarak dinlendi.

Bahşi, tutuklu bulunan bazı sanıkların yanı sıra bazı hakim ve savcılarla 2012-2013 yıllarında Avrasya Hukuk ve Demokrasi Derneği binasında bir araya gelip sohbet ettiklerini ifade ederek, “Söz konusu toplantıda Kur’an-ı Kerim okunuyordu, namaz kılınıyordu, sonra kendi aramızda hukuki istişarelerde bulunuyorduk. Bu bahsettiğim toplantılar 2012-2013 yıllan arasında yapılıyordu, daha sonra dernek binası bulunduğu yerden dört yoldaki binaya taşındı. Yine bir sohbet sırasında Mehmet T. sohbetlerin kısır geçtiğini, dışarıdan birinin gelmesi halinde sohbetlerin daha verimli geçeceğini söyledi ve bu konuşmadan 1-2 hafta sonraki sohbete Halil K. geldi. İlk geldiği zamanlar daha önceki gibi namaz kılıp, Kur’an-ı Kerim okuyup kendi aramızda sohbet edip çay içiyorduk” dedi.

Halil K.’nin daha sonraki sohbet toplantılarına dizüstü bilgisayar getirip, flash disk takarak o günkü sohbet konusu hakkında konuştuklarını ifade eden Bahşi, şunları anlattı:

“Flash bellek şifre ile açılıyordu, orada açtığı word belgesi üzerinden o günkü sohbetin mevzusu hakkında bizimle sohbet ediyordu. Kısa bir zaman sonra da FETÖ liderinin videoları izletilmeye başlandı. Hakim ve savcı olmayı düşünenler sınava hazırlandıkları dönemde bu sohbetlere gelmiyorlardı. Sınavı kazandıktan sonra da sohbetleri tamamen bırakıyorlardı, biz de kendilerine sıkıntı gelmesin diye hakim ve savcı olanları aramıyorduk. Yine bir sohbet sırasında hakim ve savcı olanların telefonla aranmaması söylendi. Sohbetlerde inançlı insanların hakim ve savcı olarak adliyelerde görev alması gerektiğini söylüyorlardı. Sohbete katılanlar, bu noktada teşvik ediliyordu. Sadece sınava girilmesi söylenirdi, mülakatta yardımcı olunacağına dair bir şey söylenmedi. Yine bir sohbette Halil K. elindeki listede ismi bulunan ve hakimlik sınavına girecek olan kişilerin ismini okuyup bize sordu, ben de tanıdığım inançlı insanlar olduğunu söyledim. O ortamda bulunan diğer arkadaşlar da aynı şeyleri söylediler. Daha sonra sohbet toplantıları evlerde devam etti.”

Bahşi, Bylock ile ilgili ise “2014 yılının son aylarında Halil K. dernek binasındaki sohbet sırasında benim telefonumu eline alıp ByLock yükledi. Bu sırada diğer arkadaşlarda namaz kılıyordu, bana müvekkil yönlendireceğini ve bu program üzerinden bedava sohbet edeceğimizi söyledi. İlk programı benim telefonuma yüklediğinde kendi telefonundan benim telefonuma selam şeklinde bir mesaj göndermişti, sonra da benim telefonumdan kendi telefonuna bir mesaj gönderdi, bu şekilde programın çalışıp çalışmadığını test ettik. Onun dışında Halil K. bana herhangi bir mesaj göndermedi ancak telefonuma anonim mesajlar geldi. Bu mesajın içeriğinde hadis ve dua vardı, birinde de bir bayanın Hac’da gördüğü bir rüyadan bahsediliyordu, söz konusu rüyada Bank Asya ile sıkıntıların geçeceği, sabredilmesi gerektiği, bol bol Fetih suresinin okunması tavsiye ediliyordu. Ben bu sohbetlere 2015 yılının başlarına kadar devam ettim, sonra bıraktım, diğerlerinin benden sonra devam edip etmediklerini bilmiyorum. Halil K.’ın sohbete gelen başka kişilerin telefonlarına orada veya başka bir zaman diliminde bylock programını yükleyip yüklemediğini bilmiyorum. Bir sohbet sırasında Halil K. bilgisayarından açtığı bir word belgesinden gelen talimatı bizlere okudu. Söz konusu talimatta “evlerinizi, arabalarınızı, arsalarınızı satın, altınlarınızı bozdurup Bank Asya’ya yatırın, Bank Asya’ya yardım edin” şeklinde mesaj okudu. Bu mesajın FETÖ lideri Fetullah Gülen’den geldiğini söyledi, hatta biz avukat olduğumuz için vekalet ücretlerimizi başka banka yerine Bank Asya’ya yönlendirmemizi ve yatırmamızı söylediler. Sohbete katılanlardan herhangi birisinin Bank Asya’ya bu talimat üzerine para yatırıp yatırmadığını bilmiyorum, banka kayıtlan incelendiğinde bu husus tespit edilir” dedi.

Arif B., ayrıca katılmadığı bir sohbette Halil K.’nin “AK Parti’ye oy verilmemesini, bu parti yerine bulunulan bölgede AK Parti karşısında hangisi güçlüyse ona oy verilmesini” söylediğini duyduğunu da mahkemede anlattı.

Sanık Halil K. ise Arif B.’yi hatırlamadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi. Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, “Bylock” kullandığı iddia edilen sanıklar adına kayıtlı olan numaralar üzerinden “ByLock” programı kullanılırken kimlerle mesajlaşıldığı, görüşüldüğü içerikleri hakkında ilgili birimlere yazı yazılmasına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Sanıklar hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet” suçlarından 10 ile 20 yıl arasında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com