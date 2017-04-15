FETÖ Firarisi Cezaevinde Yakalandı!

FETÖ soruşturması nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan ve firari olarak aranan bir öğretmen, cezaevindeki bir yakınını ziyarete gidince yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube aracılığı ile FETÖ/PDY Terör Örgütü ile irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle firari olarak aranan ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli iken ihraç edilen eski öğretmen Ç.K., E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlü yakınını ziyaret için cezaevcine gitti. Cezaevinde yapılan kimlik yoklamasında eski öğretmenin hakkında yakalama kararı bulunması nedeniyle durum Emniyete bildirildi. Şahıs, cezaevine giden TEM Şubesi ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi