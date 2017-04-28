FETÖ İtirafı “Bunlarla Yolum Kesiştiği İçin Pişmanım”

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında etkin pişmanlık yasasından yararlanmak isteyen bir sanık, örgütle bağlantılı kişilerin iş başvuru sürecinde kendisine, “Sen başvur, liste bizden olsun, biz doldururuz” dediğini aktardı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kanun Hükmündeki Kararname ile mesleğinden ihraç edilen ve ardından tutuklanan Mustafa Mesut B., Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada örgütün dershanesine gittiğini, daha sonra üniversitede evlerine yerleştiğini aktaran Mustafa Mesut B, “Bana yılda 2-3 defa evi değiştirttiler. KPSS sınavına girdim atanamadım. Bir sene sonra SGK’ya müracaat edecek kadar puan aldım. Herhangi bir referans kullanmadım. Onların bir faydası olmadı, aynı yıl vergi denetlemeyi de kazanmıştım ama SGK daha cazip gelmişti. Malatya yapılanmasına ilişkin KOM’da Malatya şüphelileri gösterildi. Ben kimseyi teşhis edemedim. Benim öğrenciliğim zamanında hiçbiri yoktu. Muhtemelen o yüzden teşhis edememiş olabilirim” dedi.

Terör örgütünün gizli haberleşme ağı ByLock’u Serdar A’nın telefonuna kurduğunu aktaran Mustafa Mesut B, “Üniversite okurken tanıştığım Salih kodunu kullanan Serdar ile mahalli idareler kontrolü mülakatı sınavında karşılaştık. Ancak bu şahısla Malatya’da Halil kod adlı Hamdullah isimli şahsın göndermesiyle buluşmuş olabilirim. Salih bana ‘ByLock’ programından bahsederek ‘buradan haberleşiriz’ dedi. Sohbet grubunda Salih vardı. Programı 2-3 ay kullandım. Salih44 ismini kullanan kişi, ilk başta dini mesajlar göndermeye başladı, ardından da benden himmet istedi. Bende programı sildim” diye konuştu.

İşe yerleşme döneminde Hamdullah isimli şahsın kendisine “puanının yettiği her yere başvur” dediğini de aktaran sanık, “Ancak bana sana mülakatta yardımcı oluruz demedi. Ama ‘liste bizden olsun, biz doldururuz’ dedi. Bunlarla yolum kesiştiği için pişmanım. Pişmanlık hükmünden faydalanmak isterim” diyerek savunmasını tamamladı.

Savcı ise esasa iliştin mütalaasında sanığın terör örgütü üyeliğinden cezalandırılmasını, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Elazığ, iha