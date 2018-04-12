FETÖ ‘Mahrem İmam’ına 10 Yıl Hapis
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında, aralarında ‘Emniyet Mahrem İmamı’ olduğu öne sürülen bir eski öğretmenin de bulunduğu 4 sanık hakkında 2 yıl 7 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 3 sanık ise beraat etti.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan tutuklu yargılanan ve Emniyet mahrem imamı olmakla da suçlanan eski öğretmen Serkan Ş.’ye 10 yıl hapis cezası verilerek, tutukluluk halinin devamına karar kılındı.
Tutuksuz yargılanan İrfan D.’ye “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan ise Özlem S.’ye 3 yıl 1 ay 15 gün, Hanbey Ö.’ye de 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar Semra Ö., Sıddık E. ve Olcay K. hakkında ise beraat kararı verdi.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com