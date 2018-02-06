FETÖ Operasyonu, 14 Polis Gözaltında
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında Emniyette görevli iken açığa alınan 14 emniyet mensubu gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Emniyet’te görevli iken açığa alınan 18 Emniyet mensubuna yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda aralarında emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcılarının da bulunduğu 12 şüpheli Malatya’da, 1 şüpheli Zonguldak’ta ve 1 şüpheli ise Elazığ’da gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunmayan 4 şüphelinin ise firarinin ise yakalanmasına çalışılıyor.
Şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Soruşturma devam ediyor.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com