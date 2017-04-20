FETÖ Operasyonu… 20 Gözaltı

Malatya’da kamu görevlisi ve özel sektörde çalışanlara yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütü operasyonunda 11’i kamu görevlisi olmak üzere toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Ankara ve Adıyaman illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda örgütle iltisaklı Milli Eğitim, Kamu Hastaneleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi personelinden oluşan açık ve ihraç edilmiş olan 15 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltın alındı. 4 şüpheli ise aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerince ise Malatya merkezli 9 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu belirlenen özel yurt ve okullarda görev yapan müdür, öğretmenlerinde aralarında yer aldığı toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltın alındı.

Şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com