FETÖ Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Malatya’da KOM Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda Bylock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheliden 8’i etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kalırken, 6 şüpheli tutuklandı. Son operasyonda ise 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinin Malatya merkezli operasyonda, daha önce FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile bu örgütle irtibatlı olan şüphelilere yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tamamı FETÖ’nün kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına kurduğu kriptolu iletişim programı ´´Bylock´´u kullandığı belirlenen 17 şüpheli Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 3’ü sağlık gerekçeleriyle adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 8 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden 6’sı ise tutuklandı.

7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bu arada, KOM Şubesi ekiplerince, gerçekleştirilen son operasyonda da daha önce FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile bu örgütle irtibatlı olan ve kriptolu iletişim programı ´´Bylock´´u kullandığı belirlenen 7 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Malatya KOM Şubesi ekiplerince haklarında diğer illerin adli makamlarınca verilmiş olan yakalama kararı nedeniyle 7 FETÖ şüphelisi de yakalanarak, dosyalarının bulunduğu illere teslim edildi.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com