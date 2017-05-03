FETÖ Operasyonunda 15 Şüpheliye Gözaltı
Malatya’da FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon kapsamında daha önceden görevlerinden ihraç edilen, açıkta olan ve faal çalışan 15 kamu görevlisi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; Milli Eğitimde öğretmen, Devlet Demiryolları, Polis, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Karayollarında görevliyken ihraç edilen, açıkta olan ve faal çalışan 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 3 şüpheli ise aranıyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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