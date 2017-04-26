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Malatya Haber -

FETÖ Operasyonunda Ele Geçirildi

FETÖ Operasyonunda Ele Geçirildi
  • 27.04.2017
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  • Malatya polisinin operasyonlarında FETÖ’ye yararlılık gösterenlere verildiği ileri sürülen 16 adet “Kıtmir” madalyonu da ele geçti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli başlattığı soruşturmada Malatya’da 17 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda FETÖ içerisinde çok yararlılık gösteren ve mali kaynak sağlayan kişilere verildiği belirtilen 16 adet kıtmir madalyonu ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM -TEM -NARKOTİK- ASAYİŞ Şubesine bağlı ekiplerin ortak çalışması ile gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış, 18 şüphelinin ise yakalanma çalışmaları sürüyor.

Malatya polisinin operasyon esnasında evlerde yaptığı aramalar esnasında 16 adet FETÖ’ya yararlılık gösterenlere verildiği ileri sürülen “Kıtmir” madalyonu ile 1 adet Kıtmir tablosu, 2 adet T ve F serisi 1’er dolar ile terör örgütü liderinin kitapları ile örgütsel dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

FETÖ operasyonunda bulunan ‘Kıtmir Madalyonu’nun üzerinde Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Ashab-ı Kehf’in (Yedi Uyurlar) cennetle müjdelenen köpeğinin ismi olan Kıtmir yazıldığı, ardından ise 6 ismin sıralandığı görülüyor. FETÖ içerisinde çok yararlılık gösteren ve mali kaynak sağlayan kişilere Kıtmir madalyonlarını özel olarak hediye edildiği belirtiliyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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