FETÖ Operasyonunda Yakalanan 28 Şüpheli Tutuklandı

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gaybubet evlerine ve örgütün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan toplam 45 şüpheliden 28’i tutuklandı. Şüphelilerden 3’ü ise itirafçı oldu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Malatya İlindeki güncel yapılanmasına ve Gaybubet evlerine yönelik olarak 14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon da toplam 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyon sonucunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerinde yakalanan ve haklarında yakalama kararı bulunan 1’si eski cumhuriyet savcısı olmak üzere toplam 18 şüpheli ile birlikte FETÖ/PDY’nin Malatya’da yeniden yapılanmasında görev alan 10 şüpheli olmak üzere toplam 28 şüpheli tutuklandı.

Operasyonda Etkin Pişmanlık Hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan 3 şüpheli ve küçük yaşta çocukları bulanan 4 kadın ile birlikte toplam 12 şüpheli ise adli kontrol şartları kapsamında serbest bırakıldı. Şüphelilerden 5’i ise KOM Şubesindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com