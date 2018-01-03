FETÖ Sanığı Firari Doktor Teslim Oldu

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Malatya’daki sivil yapılanması kapsayan ve 20 sanığa toplam 187 yıl 8 ay hapis cezası aldığı Mütevelli Heyet dosyasında firari olarak aranan doktor Kürşat B. 2 yıl sonra teslim oldu ve tutuklandı. Dosyada halen 6 firari bulunuyor.

FETÖ/PDY silahlı örgütünün Malatya’daki sivil yapılanmasına yönelik olarak, örgütün Malatya ‘Mütevelli Heyeti’ni oluşturanların da aralarında bulunduğu ve 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde Ocak 2016’da gerçekleştirilen ilk operasyon kapsamında açılan ve 13 tutuklusu bulunan çoğunluğu işadamı 33 sanıklı dava 24 Kasım 2017 tarihinde sonuçlanmıştı. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 20 sanığa 4 yıl 4 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 3 sanık ise beraat etmişti. Dava dosyasında firari olan 7 sanık ile 3 eski adliye çalışanın ise dosyaları ayrılmıştı.

Dava dosyasında ilk operasyonun yapıldığı Ocak 2016’dan beri firari olarak aranan doktor Kürşat B., avukatı ile birlikte Emniyete giderek teslim oldu.

Hakkında yakalama kararı bulunması nedeniyle Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesine çıkartılan Doktor Kürşat B., buradaki ilk ifadesinde FETÖ/PDY yapısı içinde bulunduğunu, örgütün kriptolu iletişim programı ByLock kullanıcısı olduğunu ve örgüt yapısı içinde ‘Bölgeci’ olarak faaliyet gösterdiğini, esnaf grubundan sorumlu olarak görev yaptığını itiraf etti.

Sanık ayrıca; FETÖ/PDY ile bağlantısını Ocak 2016’dan itibaren kestiğini, kendisinin bildiği kadarıyla Malatya’da 35-40 tane bölgecinin yapı içinde faaliyet gösterdiğini belirtti.

Mahkeme Heyeti, sanık hakkında tutuklama kararı verdi.

Bu arada, Mütevelli Heyet davası kapsamında halen Sadettin Çevik, Eyyüp Doğan, Ali Çetinkaya, Musa Tarkan Ak, Ramazan Çiftçi ve Sedat Abış firari olarak aranıyorlar ve haklarında yakalama kararı bulunuyor.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com