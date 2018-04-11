FETÖ Sanığına Mahkeme Heyetini Tehditten Suç Duyurusu

FETÖ’den hapis cezası alan eski akademisyenin mahkeme heyetine yönelik tehdit sözleri üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında en fazla yargılama yaparak karar veren heyet olarak bilinen 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üyeleri ile duruşma savcısına yönelik olarak, hakkında hapis cezası hükmedilerek duruşma salonunda tutuklanan eski akademisyenin tehdidi üzerine, hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davası yargılamasında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli iken ihraç edilen ve tutuksuz yargılanmakta olan Doç. Dr. Mehmet Akif Ç.’ye “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ve hüküm ile birlikte duruşma salonunda tutuklanması kararı verilmişti. Aynı duruşmada akademisyenin eşi olan tutuksuz sanık eski öğretmen Nilgün B. Ç. hakkında ise “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan ise 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası çıkmıştı.

Hapis cezası ile birlikte duruşmada tutuklanan sanık Doç. Dr. Mehmet Akif Ç.’nin duruşma salonunda polis ekiplerince gözaltı işlemi yapılarak salondan çıkartılırken, Mahkeme başkanı, mahkeme üyeleri ve duruşma savcısına yönelik olarak “Bir gün gelecek siz de yargılanacaksınız” sözleri ile tehditte bulunduğu bildirildi.

Mahkeme başkanı, mahkeme üyeleri ve duruşma savcısı ise sanığın sözlerini duruşma zaptına yazdırarak, tutanak altına aldı. Daha sonra sanık hakkında mahkeme başkanı, mahkeme üyeleri ve duruşma savcısına yönelik tehdit ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com