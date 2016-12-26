FETÖ Suçlamasıyla 4 Polis Tutuklandı
Malatya´da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, çeşitli rütbelerde, daha önceden ihraç edilen 4 emniyet mensubu tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Malatya´da eş zamanlı düzenlenen operasyonda daha önceden ihraç edilen çeşitli rütbelerden 22 Emniyet mensubu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Adliye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 22 polisten 11’i tutuklanmaları talebiyle, 11’i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılması talebiyle Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği 4 emniyet mensubu hakkında tutuklama verirken, 18 emniyet mensubunu ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Tutuklanan şüpheliler Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com