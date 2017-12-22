“Uzmanlık İçin ABD’ye Yönlendiriyorlardı”

Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davasında yargılanan eski askeri doktor, üniversitede okurken FETÖ ile iltisaklı yurtta kaldığını ve buradaki toplantılarda uzmanlık eğitimlerini ABD’de yapmaları konusunda anlatımların olduğunu söyledi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davasında tutuksuz yargılanan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli iken ihraç edilen eski askeri doktor Tuğrul K., İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde okurken 2012 ile 2013 yılları arasında FETÖ ile iltisaklı öğrenci yurdunda kaldığını belirterek, “FETÖ yurdunda hafta bir gün kariyer toplantıları oluyordu. Bu toplantılarda geleceğe yönelik yönlendirmelerde bulunurlardı. Daha çok ABD’de yapılan uzmanlık sınavına girmemiz konusunda anlatım yapılırdı. Ben yurttan Haziran 2013 tarihinde ayrıldım. Üniversite döneminde FETÖ’nün kamplarına katıldım. Kamplarda vaaz ve sohbetler dinlettiriliyordu.” İfadesini kaydetti.

Tıp Fakültesini bitirdikten sonra GATA’ya girdiğini ve ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında göreve başladığını, ancak askeri okula girerken FETÖ ile bağlantısını kopardığını belirten Tuğrul K., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için Emniyette verdiği ifadesindeki askeri okula giriş, askeri görev sonrakisindeki cemaat bağlantısı ve yapılanması, kod ad kullanması, düzenli olarak himmet vermesi ve kendisinden sorumlu bir kısım kişiler olduğunu anlattığı bölümlerdeki ifadelerini ise kabul etmedi.

Mahkemede sorulan sorular üzerine ise eski askeri doktor Tuğrul K., “Kendimi kurtarmak için yalan söyledim” diyerek, polis ifadesinde kabul etmediği bölümlerdeki bazı isimlerin ve olayların hayali olduğunu iddia etti.

Cumhuriyet Savcısı Çağlar Köse, sanık Tuğrul K.’nın örgüt üyeliği konusunda kuvvetli suç şüphesi bulunmasının göz önüne alınarak tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyetinin ara kararında ise, Mahkeme Başkanı Türker Türkoğlu, sanığın tutuklanması yönünde, mahkemenin diğer iki üye ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasını konusunda görüş bildirince, sanık için oy çokluğu ile haftada 2 gün adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi. Duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.

“EMNİYET MÜDÜRLERİNİN EŞLERİ HAKKINDA RAPOR SUNUYORDUK”

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davasında tanık olarak dinlenen eski öğretmen de, FETÖ kapsamında yaptıkları sohbet toplantıları sonrasında üst sorumlularına haftalık olarak Emniyet Müdürü eşleri hakkında rapor sunduklarını anlattı.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada dinlenen eski öğretmen H.K, “Etkin pişmanlık hükümleri uygulamasından” yararlandığını söyledi.

Malatya’da 2013’ten itibaren örgütün ‘Mahrem yapılanmasında” görev aldığını belirten eski öğretmen H.K., “Mahrem yapı içinde ben Emniyet Müdürlerinin eşlerine haftada bir kez sohbet veriyordum. Öğretmen olan eşimde Emniyet Müdürlerine sohbet veriyordu. Yapılan sohbetlerin ardından haftalık olarak üst sorumlularımıza Emniyet Müdürü eşleri hakkında rapor sunuyorduk.” dedi.

Tanık H.K., Emniyet Müdürü eşleri ile yaptığı toplantının mahrem yapılanma kapsamında gerçekleştiğini söyledi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com