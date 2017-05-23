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Malatya Haber -

FETÖ Şüphelisi Polise Teslim Oldu

FETÖ Şüphelisi Polise Teslim Oldu
  • 23.05.2017
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FETÖ/PDY’den aranan özel okul öğretmeninin Malatya’da polise teslim olduğu belirtilirken, ayrıca bu örgütle ilgili olarak 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Malatya Valiliği’nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY Terör Örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlı Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü aracılığı ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle aranan Özel okul Öğretmeni 1 şahıs Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne teslim olmuştur.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlı FETÖ/PDY Terör Örgütüne irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle Bingöl Sulh Ceza Hâkimliğince aranan 1 Bayan şahıs Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinden sonra serbest bırakılmıştır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY Terör Örgütüne irtibatlı, iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç Teğmen-Öğretmen (Beştepe Jandarma Okullarında görevli) şahıs Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com

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