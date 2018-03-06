FETÖ Vakıf Operasyonunda 5 Tutuklama Daha

Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle kapatılan 3 vakfa yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5’i daha tutuklanarak, tutuklu sayısı 6’ya yükselirken, 7 sanıktan 2’si itirafçı olmaları, 5’i ise sağlık sorunları ve yaşlılık nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından, FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle KHK ile kapatılan Battalgazi Eğitim Vakfı, Saadet Eğitim Vakfı, Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı’nın yöneticilerine yönelik olarak 23 Şubat’ta operasyon gerçekleştirilmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden, büyükşehir statüsünden önce Malatya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Ahmet C. Pazartesi günü tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkındaki işlemler de Salı günü tamamlandı.

Adliye’ye sevkedilen şüphelilerden 2’si etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olmaları, 5’i de sağlık sorunları ve ileri yaşları nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken Sait S., Fahrettin U., Şükrü Y., Hacı Mehmet K. ile Mahmut T. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandılar.

Bir gün önce tutuklanan Ahmet C. ile birlikte tutuklananların sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.

Bu arada, FETÖ/PDY Malatya Mütevelli Heyet davasının firari şüphelilerinden Sadettin Ç.’nin hakkında, vakıflara yönelik operasyon kapsamında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

FETÖ FİRARİSİ AFYON’DA YAKALANDI..

Öte yandan FETÖ/PDY örgütüne yönelik bir soruşturma kapsamında 15 aydan beri aranan ve Darende ilçesinde örgütle iltisaklı bir dershanenin yöneticisi olduğu bildirilen Tahsin G., Afyonkarahisar’da yakalandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Tahsin G.’nin Afyonkarahisar Adliyesi’nden SEGBİS aracılığıyla Malatya Sulh Ceza Mahkemesi’nce sorgusunun yapıldığı ve tutuklandığı bildirildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com