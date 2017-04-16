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Malatya Haber -

FETÖ ve PKK Firarileri Sandıkta Yakalandı

FETÖ ve PKK Firarileri Sandıkta Yakalandı
  • 16.04.2017
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Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 öğretmen ile PKK üyesi 1 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Referandum için oy kullanma esnasında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince haklarında arama ve yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

FETÖ / PDY örgütü mensubu olmaktan aranan ihraç öğretmen A.A.  ve T.D. ile PKK/KCK örgüt üyesi olmak sucundan aranan F.G.,  yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler, TEM Şubesine götürüldü.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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