FETÖ ve PKK Firarileri Sandıkta Yakalandı
Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 öğretmen ile PKK üyesi 1 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Referandum için oy kullanma esnasında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince haklarında arama ve yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
FETÖ / PDY örgütü mensubu olmaktan aranan ihraç öğretmen A.A. ve T.D. ile PKK/KCK örgüt üyesi olmak sucundan aranan F.G., yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, TEM Şubesine götürüldü.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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