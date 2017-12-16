“FETÖ Yurdunda Kaldım, Hayatım Alt Üst oldu”

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davasında tutuklu yargılanan sanık Ahmet K.’nin duruşmasında İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenci E.T., tanık olarak dinlendi.

Üniversiteli öğrenci E.T., “17-25 Aralık olayları öncesinde 2012-2013 yıllarında FETÖ ile bağlantılı olan Malatya Hacı Ahmet Akıncı Öğrenci Yurdu’nda kaldım. Ben 17-25 Analık olayları sonrasında Mart 2014’de bu yurttan ayrıldım. Sanık Ahmet K., yurdun müdürüydü. Sanık için herkes ‘Halit abi’ derdi. Sanık, ‘Halit abi’ şeklindeki hitaplara cevap veriyordu.” dedi.

Tanık E.T., “Benim adıma kayıtlı olan ve kesinlikle benim kullanmadığım telefon hattında ByLock programı tespit edilmiş. Polis bu durumu bana sorduğunda şaşırdım. Sonra FETÖ yurdunda kalırken buraya kimlik fotokopisi verdiğim aklıma geldi ve adıma hat alınarak kullanıldığını beyan ettim. FETÖ yurdunda kaldım, bütün hayatım altüst oldu. Psikolojim bozuldu.” ifadelerini kaydetti.

Mahkeme başkanının dosyaya gelen Ahmet K. ile ilgili ByLock kayıtları ile ilgili sorularda, Halit kod ismi kullanılarak yapılan mesajlaşmalar sırasında karşı tarafın talebi üzerine isim olarak Ahmet K. isminin verildiğini belirtmesi üzerine sanık Ahmet K., kendisinin ByLock kullanmadığını ve bu yazışmalarla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü.

Yine ByLock mesajlarında Halit kod ismiyle, bir bayan ismi kod adıyla kayıtlı olan karşı tarafa “Aşkım seni seviyorum, H.” şeklindeki ifadeyle de alakasının olmadığını ve evli olduğu H.’ye böyle bir mesaj göndermediğini iddia etti.

Duruşmayı ileriki bir tarihe erteleyen mahkeme heyeti, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılanan sanık Ahmet K. hakkında, “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçundan soruşturma yapılması için Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını, yine Ahmet K.’nın eşi olan H.K. hakkında da işlem yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahmet K.’nın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com