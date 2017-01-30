You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim
Opel Reklam

Dugun
Malatya Haber -

FETÖ’den 2 Öğretmen Tutuklandı, 19’u Serbest

FETÖ’den 2 Öğretmen Tutuklandı, 19’u Serbest
  • 31.01.2017
  • 0

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli iken daha önce ihraç edilen 2 öğretmen tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Eskişehir’de  20 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevli iken ihraç edilen 21 öğretmen gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesi’ne getirilen şüphelilerden 8’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmak üzere, 13’ü ise tutuklanmaları talebiyle Savcılıkca Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği 2 öğretmen hakkında tutuklama kararı verirken,  19 öğretmeni ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: / /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."