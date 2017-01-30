FETÖ’den 2 Öğretmen Tutuklandı, 19’u Serbest
Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli iken daha önce ihraç edilen 2 öğretmen tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Eskişehir’de 20 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Milli Eğitim Müdürlüğü’nden görevli iken ihraç edilen 21 öğretmen gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesi’ne getirilen şüphelilerden 8’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılmak üzere, 13’ü ise tutuklanmaları talebiyle Savcılıkca Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği 2 öğretmen hakkında tutuklama kararı verirken, 19 öğretmeni ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com