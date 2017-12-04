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Malatya Haber -

FETÖ’den 2 Şüpheliye Tutuklama

FETÖ’den 2 Şüpheliye Tutuklama
  • 04.12.2017
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Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın  FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince  düzenlenen operasyonda 4 şüpheli göz atına alındı.

FETÖ/PDY Terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan  ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespiti yapılan 4 şüpheli soruşturmanın ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği7nce sorguları yapılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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