FETÖ’den 2 Şüpheliye Tutuklama
Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli göz atına alındı.
FETÖ/PDY Terör örgütünün şifreli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespiti yapılan 4 şüpheli soruşturmanın ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği7nce sorguları yapılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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