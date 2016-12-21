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Malatya Haber -

FETÖ’den 20 Polis Daha Gözaltına Alındı

FETÖ’den 20 Polis Daha Gözaltına Alındı
  • 21.12.2016
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Malatya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında, çeşitli rütbelerde, daha önceden ihraç edilenlerin de bulunduğu 20 eski polis gözaltına alındı.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince Malatya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli rütbelerden, daha önce meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 20 polis gözaltına alındı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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