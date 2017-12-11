FETÖ’den 2’si Kadın 4 Şüpheliye Tutuklama

Malatya’da gözaltına alınan 10 şüpheliden 2’si ‘kadın mahrem imam’ olduğu öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında FETÖ’den ihraç emniyet müdürlerinin eşlerinin de bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 2’si kadın mahrem imam olmak üzere 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında halen aktif kamu görevinde bulunan 1 doktor, 1 mühendis, 1 hemşire, 2 öğretmen ile birlikte 2 ev hanımı, 1 eski öğretmen, 1 eski belediye çalışanı ve 1 eski polis memuru olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheli kadınlar arasında FETÖ’den ihraç emniyet müdürlerinin eşlerinin de bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 6’sı Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol şartı ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakılırken, aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasında mahrem imam olmakla suçlanan 1 kadın öğretmen ve 1 ev kadını ile birlikte 1 eski polis ve 1 eski belediye çalışanı olmak üzere 4 şüpheli ise tutuklandı.

Burhan Karaduman, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com