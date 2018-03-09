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Malatya Haber -

FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama

FETÖ’den 3 Kişiye Tutuklama
  • 09.03.2018
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Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olarak tespit edilen 11 şüphelinin Malatya’daki 10, Kırıkkale’de ise 1 adresine 7 Mart günü eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, TEM Şubesinde işlemleri tamamlanan 7 şüpheli Malatya Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden öğretmen H.H. S., ev hanımı C.T. ve Müftülük çalışanı Z.P.,  olmak üzere toplam 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

Operasyon esnasında adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli ise polis ekiplerince aranıyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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