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Malatya Haber -

Polis, Öğretmen ve Mühendise Tutuklama

Polis, Öğretmen ve Mühendise Tutuklama
  • 03.01.2017
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Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında  3’ü polis, 2’si öğretmen ve 1 serbest mühendis olmak üzere 6 şüpheli tutuklandı.

Malatya valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince  gerçekleştirilen operasyonda  gözaltın alınan 14 emniyet mensubu ile Milil eğitim Müdürlüğü’nde görevli 2 öğretmen ve serbest çalışan 1 mühendis Malatya Adliyesin esevk edildi.

Malatya Sulh Ceza Hakimliği’nce 3 emniyet mensubu, 2 öğretmen ve 1 mühendis olmak üzere 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. 11 emniyet mensubu ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI..
Bu arada Malatya Valiliği, gözaltı ve tutuklamalarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde;

15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milletimizin iradesini temsil eden TBMM’ni ve diğer Kurumlarımızı, Demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde;

Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ / PDY Terör Örgütüne Yönelik Yürütülen Soruşturma Kapsamında:

FETÖ/PDY terör örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları vb. gerekçelerle daha önce gözaltına alınan 14 Emniyet personelinden; Komiser, Komiser yardımcısı, Baş Polis, Polis rütbelerinde 3 kişi tutuklanmış, 11 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Yine daha önce gözaltına alınan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli 2 öğretmen ile Organize Sanayii Bölgesinde serbest çalışan 1 Mühendis tutuklanmıştır.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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