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FETÖ’den 3 Sanığa Hapis Cezası

FETÖ’den 3 Sanığa Hapis Cezası
  • 20.03.2018
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Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarını karar duruşmalarında 2’si eski öğretmen olan 3 sanığa hapis cezaları verildi. 1 sanık ise beraat etti.

Malatya Adliyesindeki  mahkeme heyetlerince 1’i tutuklu olan 2 eski öğretmen hakkında 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verilirken, tutuksuz yargılanan 1 üniversite öğrencisine ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarının karar duruşmalarında tutuklu yargılanan eski öğretmen Gürsel Y.’ye  “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılandığı halde duruşmaya gelmeyen eski öğretmen Hamza A.’ya

“Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, hüküm ile birlikte tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Mahkeme Heyeti, tutuksuz yargılanan Nazan Ö. hakkında ise beraat kararı verdi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarının karar duruşmasında da üniversite öğrencisi olan ve tutuksuz yargılanan Kübra S. hakkında ise “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 6 ay 3 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyetleri ceza verilen sanıkların, örgütün kriptolu iletişim programı “ByLock” kullanıcısı olmak ve aynı zamanda haklarında güçlü deliller bulunması nedeniyle ceza hükmetti.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

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