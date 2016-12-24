FETÖ’den 34’ü Öğretmen 36 Kamu Görevlisi Açıkta

Malatya Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve PKK’ya yönelik operasyonlar hakkında bilgi verdi. Valilik, 34 kamu görevlisinin açığa alındığını, Doğanşehir’de sosyal medyada bölücü terör örgütünü övücü paylaşımlar yapan 3 kişi hakkında da işlem yapıldığını açıkladı.

Valilik açıklamasında, daha önce FETÖ’den açığa alınıp göreve iade edilenlerin de aralarında bulunduğu 34 öğretmenin yanı sıra Akçadağ İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli 1 mühendis ve 1 şoförün de açığa alındığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI..

Malatya Valiliği, ilde FETÖ/PDY ve PKK’ya yönelik operasyonlar, yapılan idari ve adli işlemlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Valiliğin açıklaması şöyle:

“Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak Valiliğimizce yapılan çalışmalar çerçevesinde;

15 Temmuz 2016 tarihinde Devletimizin birliğine, varlığına, bekasına, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milletimizin iradesini temsil eden TBMM’ni ve diğer Kurumlarımızı, Demokrasiyi ve doğrudan halkımızı hedef alan FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak yapılan etkin mücadele kapsamında Malatya ilimizde;

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından; aralarında daha önce açığa alınıp göreve iade edilen öğretmenlerin de bulunduğu 34 Öğretmen açığa alınmıştır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca da; Akçadağ İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli, 1 Mühendis 1 Şoför olmak üzere 2 personel açığa alınmıştır.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA; FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA:

FETÖ/PDY Terör Örgütüne üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî iddiası nedenleriyle İl Emniyet Müdürlüğünde görevli; daha önce gözaltına alınan 24 personelden 8 kişi tutuklanmış, 16 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.

Ayrıca daha önce gözaltına alınan 2 komiser yardımcısı tutuklanmıştır.

PKK /KCK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA YÖNELİK OLARAK İLİMİZDE YÜRÜTÜLEN OPERASYON VE ÇALIŞMALAR:

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca; Doğanşehir İlçesinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen; 3 şahıs adli makamların kararı çerçevesinde ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli suç malzemeleri ve örgütsel dokümanlarla birlikte gözaltına alınmıştır.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi