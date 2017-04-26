FETÖ’den 4 Eski Kamu Personeline Tutuklama
Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda görevlerinden ihraç edilen 4 eski kamu görevlisi tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Ankara ve Adıyaman illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda örgütle iltisaklı Milli Eğitim, Kamu Hastaneleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi personelinden oluşan açık ve ihraç edilmiş olan 15 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltın alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilerek Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan 11 şüpheliden 4’ü hakkında tutuklama kararı verilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com