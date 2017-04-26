You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

FETÖ’den 4 Eski Kamu Personeline Tutuklama

FETÖ’den 4 Eski Kamu Personeline Tutuklama
  • 26.04.2017
  • 0

Malatya’daki FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda görevlerinden ihraç edilen 4 eski kamu görevlisi tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Ankara ve Adıyaman illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda örgütle iltisaklı Milli Eğitim, Kamu Hastaneleri, İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi personelinden oluşan açık ve ihraç edilmiş olan 15 şüpheliden 11’i yakalanarak gözaltın alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilerek Sulh Ceza Hakimliği’nce sorgulanan  11 şüpheliden 4’ü hakkında tutuklama kararı verilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."