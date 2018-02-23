FETÖ’den 4 Sanığa Ceza, 4’üne Beraat
- FETÖ/PDY davalarında bir öğretim üyesi beraat etti, diğeri ceza aldı. Polis müdürü ve öğretmen mahkum oldu.
Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında 4 sanığa hapis cezası verilirken, 4 sanık ise beraat etti.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında tutuklu yargılanan eski Emniyet Müdürü İlkay A.’ya “Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, hüküm ile birlikte tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan eski öğretmen Mehmet Akif Y. ise “Silahlı Terör Örgütüne yardım etmek” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Mahkeme heyeti özel güvenlik görevlisi Tuba G. ile Mahmut D. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarında ise tutuksuz yargılanan İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Mahmut D. ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski öğretmen Ali Ö.’ye 2’şer yıl 1’er ay hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti Doktor Cezmi Ç. ile İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Gökay T. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com