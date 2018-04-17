FETÖ’den 5 Sanığa Ceza, 4’üne de Beraat
- FETÖ/PDY davalarında 1’i etkin pişman 5 sanığa ceza çıkarken, 2’si dişçi 4 doktor beraat etti.
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarını karar duruşmalarında 1’i tutuklu yargılanan 5 sanık hakkında 1 yıl 6 ay ile ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Doktor ve diş hekimi olan 4 sanık ise beraat etti.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarını karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan esnaf olan 1 sanığa 10 yıl hapis cezası verilirken, 1 sanığa 7 yıl 6 ay, 2 sanığa ise 6’şar yıl 3’er ay hapis cezaları verildi.
Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklu yargılanan sanık Gökhan K.’ya 10 yıl 6 ay, Nihat K.’ya 7 yıl 6 ay, Nilüfer D. ve Murat K.’ya ise 6’şar yıl 3’er ay hapis cezaları verildi.
Mahkeme Heyeti, sanık Recep Ç. ‘ye ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı değerlendirmesiyle 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verip, bu cezasını erteledi.
Mahkeme Heyeti, sanıklar Doktor Osman K., Diş Hekimi Ebubekir T., Diş Hekimi Elif T. ve Doktor Ünal İ. hakkında ise beraat kararı verdi.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com