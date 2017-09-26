FETÖ’den 6 Tutuklama

Malatya FETÖ operasyonlarında 1’i doktor 6 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheli itirafçı oldu

Malatya’da FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik iki ayrı soruşturmada gözaltı işlemi yapılan 29 şüpheliden 5’i tutuklanırken, 10 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Bu arada, FETÖ adına Filipinler’de faaliyet gösterdiği gerekçesiyle yakalanan 1 kişi de tutuklandı.

1 doktor ve 1 ev kadını tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ / PDY silahlı terör örgütünün Kamu Hastaneleri, Eski Emniyet personeli, Milli Savunma Bakanlığı Mühendisi ve ev hanımlarına yönelik olarak yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliye yönelik soruşturmada 1 doktor ile 1 ev hanımı tutuklanırken, 1 şüpheli ise itirafçı oldu. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

3 tutuklama daha

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu belirlenen kuruluşlarda ve özel sektörde çalışan şüphelilere yönelik olarak Malatya merkezli İstanbul ve Adıyaman’da eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 9 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olması üzerine serbest kaldı. Şüphelilerden 1’i küçük çocuk sahibi olması, 3 şüpheli ise sağlık problemleri nedeniyle serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli ise aranıyor.

Firari yakalandı, tutuklandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve örgüt adına Filipinler’de çalıştığı belirlenen firari şüpheli Malatya’da yakalandıktan sonra tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü TEM şubesi ekiplerince yürütülen takip ve çalışma sonucunda hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan Cebrail Ö. adlı firari şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına Filipinler’de faaliyet gösterdiği de belirlenen Cebrail Ödemiş, Malatya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce “Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek ” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-İtirafçı sayısı artıyor

Malatya’da FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalarda, son dönemde mahkemelerin tutarlık ve gerçekçi bilgi vermeleri üzerine itirafçı olanlara 1 yıl 6 ay hapis cezası vererek, bu cezayı ertelemesi kararları üzerine, son dönemde soruşturmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olanların sayısında artış olduğu belirtildi. Malatya’da son iki operasyonda gözaltına alınan ve aralarında 5 kişinin tutuklandığı 29 şüpheliden 10’u itirafçı oldu.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com