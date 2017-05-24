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Malatya Haber -

FETÖ’den 7 Eski Memura Tutuklama

FETÖ’den 7 Eski Memura Tutuklama
  • 24.05.2017
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Malatya merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 7 eski kamu personeli tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Emniyet TEM Şubesi ekiplerince Malatya merkezli Ankara, Diyarbakır ve Elazığ illerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Maliye, Müftülük, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi, 2. Ordu Komutanlığı ve Yesilyurt Kaymakamlığı’nda çalışırken ihraç ve açıkta olan 13 kamu personeli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli Malatya Adliyesine çıkartıldı. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

 

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