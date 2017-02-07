FETÖ’den Aranan 1 Kişi Yakalandı

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 31 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde, 15 bin 60 paket kaçak sigara, 10 bin 690 gram da esrar ele geçirdi. Ekipler ayrıca, FETÖ’ye üye olmak suçundan aranan bir şahsı da yakalayarak emniyete teslim etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde; 31 Ocak-7 Şubat 2017 tarihleri arasında meydana gelen kaçakçılık olaylarında, 15 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 bin 690 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Asayiş olaylarında ise, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY terör suçları kapsamında da, icra edilen yol kontrol ve aramasında yapılan sorgulama neticesinde ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan aranan 1 şahıs yakalanmıştır. Şahıs İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Toplam 17 bin 143 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 45 şahıs yakalanmıştır. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 4 bin 110 araç kontrol edilerek trafik kurallarına uymayan 152 araç sürücüsüne ceza kesilmiş, 64 araç trafikten men edilmiştir. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasına yönelik kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadeleye aralıksız devam edilmektedir” denildi.

iha