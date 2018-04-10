FETÖ’den Doç.’a 7,5 Yıl Hapis ve Duruşmada Tutuklama

Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında 3’ü tutuklu yargılanan 8 sanık hakkında 8 yıl 9 ay ile 2 yıl 7 ay arasında hapis cezası verildi. Ceza alan eski akademisyen hüküm ile birlikte duruşma salonunda tutuklandı.

Malatya Adliyesi’nde görülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 1 sanığa 8 yıl 9 ay, 2 sanığa 7’şer yıl 6’şar ay, 2 sanığa 6’şar yıl 3’er ay, “Silahlı Terör Örgütüne yardım etmek” suçundan ise 1 sanığa 5 yıl, 1 sanığa 3 yıl 1 ay ve 1 sanığa 1 ise 2 yıl 7 ay hapis cezaları verildi. Hükümler ile birlikte tutuklu bir sanık tahliye edilirken, 2 sanığın tutukluluk halinin devamına ve 1 sanığın ise duruşmada tutuklanmasına karar verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında terör örgütü üyesi olmak” suçundan sanık Yasin K. hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli iken ihraç olan Doç. Dr. Mehmet Akif Ç.’ye 7 yıl 6 ay hapis cezası ve hüküm ile birlikte duruşma salonunda tutuklanması kararı verildi. Eski akademisyenin eşi olan tutuksuz sanık eski öğretmen Nilgün Bahşi Ç. hakkında ise “Silahlı Terör Örgütüne yardım etmek” suçundan ise 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Tutuklu sanık eski öğretmen Mehmet Y. hakkında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek, hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar kılındı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Ebru Y.’ye “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme Heyeti, tutuksuz sanık Nuray N. hakkında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Metin D. hakkında ise, “Silahlı Terör Örgütüne yardım etme” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, eski polis memuru M.O.Ö. hakkında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 1 yıl 6 ay hapis cezası verip, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar kılarak cezayı erteledi.

Sanık eski polis Seyfullah Ç. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmasında ise tutuklu sanık Selahattin I. hakkında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, hüküm ile birlikte tahliye edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, eski öğretmen Hatice K. hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com