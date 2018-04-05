FETÖ’den Yargılanan 18 Sanığın 13’üne Ceza Çıktı

Malatya’daki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında toplam 13 sanık hakkında 2 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 1 sanık hakkında ceza verilmediğine yer olmadığına karar verilirken, 4 sanık hakkında ise beraat verildi.

-18 dosyada karar çıktı

Malatya Adliyesinde terör davalarına bakan Malatya 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemelerindeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında 6’sı tutuklu,12’si ise tutuksuz yargılanan toplam 18 sanık hakkında hükümler açıklandı. Mahkeme Heyetlerince “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 1’i emniyet müdürü olmak üzere 2 sanık hakkında 10’ar yıl, 2 sanık hakkında 8’er yıl, 1 sanık hakkında 7 yıl 6 ay, 4 sanık hakkında 6’şar yıl 3’er ay, 1 sanık hakkında ise etkin pişmanlıktan yararlandığı için 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyetlerince, “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan 1 sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün, 2 sanık hakkında ise 2’şer yıl 6’şar ay hapis cezaları verildi.

Mahkeme heyetleri, hüküm ile birlikte tutuklu yargılanan 6 sanıktan 5’nin tutukluluk halinin devamına, 1 sanığın ise tahliyesine karar verdi.

-2.ACM’de 14 karar

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarının karar duruşmalarında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan Hekimhan eski emniyet müdürü tutuklu sanık Ahmet T. ile tutuklu sanık Yakup G. hakkında 10’ar yıl hapis ve hüküm ile birlikte tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, Hekimhan Emniyet Müdürlüğünde görevli eski komiser yardımcısı Abdulkerim Y.’ye 9 yıl 1 ay 15 gün emekli olan ve mahrem imam olmakla suçlanan Tuncer M. hakkında ise, “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 8‘er yıl 9’ar ay hapis cezaları verirken, her iki sanığın da hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme Heyeti, tutuklu sanık eski öğretmen Ali A.hakkında da “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek ve tutuklu sanığı tahliye etmedi.

Mahkeme Heyeti, tutuklu yargılanan eski öğretmen Mehmet D. ile hemşire Belkıs Ş. hakkında ise “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası vererek, hükümle birlikte tutuklu sanık Mehmet D.’nin tahliyesine karar kıldı.

“Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan yargılanırken itirafçı olan eski öğretmen Alparslan D.’ye etkin pişmanlık hükümlerine uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezası veren Mahkeme Heyeti, bir başka davada sanık Mehmet C. hakkında ise “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, eski polis memuru Sait K. hakkında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı gerekçesiyle “ceza vermeye yer olmadığı” kararını verirken, sanıklar Abdurrahman G., Yasin Ç., müezzin Ziya Ç. ve öğretmen Şule D. hakkında ise delil yetersizliğinden beraatlerini kararlaştırdı.

-1. ACM’de 4 karar çıktı

1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak davalarının karar duruşmalarında ise sanık Tahsin Ö. ve Suzan D. hakkında “Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verilirken, “Silahlı Terör Örgütü’ne Yardım Etmek” suçundan ise Muhammet S.’ye 3 yıl 1 ay 15 gün, sanık Ahmet Hamdi A.’ya ise ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com