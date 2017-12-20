FETÖ’den Yargılanan 3 Sanığa Ceza

Eski polis müdürü ve polis memuruna 6’şar yıl 3’er ay, ‘pişman’ doktora ise 1.5 yıl hapis cezası verildi.

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarında bir eski emniyet müdürü ile bir eski polis memuruna 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Etkin pişmanlık hükümleri uygulamasından yararlanarak ifade veren bir doktora ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek, cezası ertelendi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü dosyalarında 2 davada karar verildi. Buna göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespiti yapılan eski emniyet müdürü Baki Ö. ile eski polis memuru Mustafa P.’ye “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Hüküm ile birlikte tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında ‘Silahlı terör örgütü üyesi’ olma suçundan yargılanan Doktor Hasan Murat A.’ya ise “Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması” kapsamında vermiş olduğu ifadesi göz önüne alınarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek, bu cezası ertelendi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com