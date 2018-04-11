FETÖ’nün Gaybubet Evlerine Operasyon… 11 Gözaltı

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Gaybubet evlerine yönelik soruşturma da Malatya ve Tunceli illerindeki örgütün Emniyet Mahrem imamlarının il sorumluları olan 2 şüpheli ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı KOM ve İstihbarat Şubesi tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Malatya’daki Gaybubet evlerine yönelik operasyon yapıldı.

KOM, İstihbarat, TEM ve Narkotik Şubelerinden toplam 75 personelin katılımı ile Malatya İl merkezinde 9 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda toplam 49 şahsın sorgulaması yapıldı.

Operasyonda Malatya, Ankara, Elazığ, Kahramanmaraş, ve Tunceli illerindeki FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 9 firari şüpheli ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede 2 şüphelinin Malatya ve Tunceli illerindeki FETÖ’nün emniyet mahrem imamlarının il sorumluları olduğu tespiti yapıldı.

Gaybubet evleri operasyonunda şüpheliler ile birlikte 5 adet sahte kimlik belgesi, 5 bin 200 Dolar, 4 bin 960 Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com